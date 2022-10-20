ЗАМАНА - Исследователи в алтайской пещере обнаружили и изучили останки семьи неандертальцев

Исследователи в алтайской пещере обнаружили и изучили останки семьи неандертальцев

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20 октября, 2022. Четверг 12:24
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Исследователи в алтайской пещере обнаружили и изучили останки семьи неандертальцев

Отечественные и зарубежные исследователи впервые смогли идентифицировать геномы 13 неандертальцев из двух пещер на Алтае, благодаря чему у них получилось составить «геномный портрет» древних семей, информирует ТАСС.

Исследователи в алтайской пещере обнаружили и изучили останки семьи неандертальцев

В научной работе, опубликованной в издании Nature, эксперты сообщили, что получили детальные данные о том, как могли выглядеть семьи и общины неандертальцев.

«Такое открытие заставило меня по-новому взглянуть на древних Homo neanderthalensis, ставшие теперь для меня гораздо более похожими на нас с вами», — поделился мыслями руководитель научной команды в EVA Бенджамин Петер.

Подробности о неандертальцах удалось получить благодаря извлечению ДНК из костей и зубов, а также благодаря получению подробностей о митохондриальной ДНК. На стоянке, которую изучили специалисты, проживали отец, его дочь-подросток, а также ее двоюродный брат и, возможно, бабушка. Кроме того, благодаря ДНК открылось, что родственных друг другу мужчин в неандертальских жилищах было заметно меньше, чем женщин, что говорит о том, что они вступали в отношения с девушками из других мест. Такое наблюдается у высших приматов и некоторых народов, которые все еще пребывают в первобытно-общинном строе.

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