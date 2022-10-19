Американские ученые создали в лаборатории новый искусственный смертельный штамм коронавируса

Группа исследователей из Бостонского университета создала в лаборатории новый искусственный вариант коронавируса, который вызвал смерть у 80% подопытных в результате эксперимента. Статья на тему опубликована в архиве препринтов bioRxiv.

В ходе исследования эксперты выделили спайковый белок омикрона. Именно этот штамм считается одним из самых заразных из-за мутаций в шипах вируса. Данный образец скрестили с исходным диким штаммом, впервые заразившим человека в Ухане и положившим начало эпидемии. Многие специалисты высказали свои опасения и раскритиковали эксперимент, заявляя, что опасные исследования вирусов продолжаются в США, несмотря на то, что такие работы могли вызвать эпидемию.