В ходе исследования эксперты выделили спайковый белок омикрона. Именно этот штамм считается одним из самых заразных из-за мутаций в шипах вируса. Данный образец скрестили с исходным диким штаммом, впервые заразившим человека в Ухане и положившим начало эпидемии. Многие специалисты высказали свои опасения и раскритиковали эксперимент, заявляя, что опасные исследования вирусов продолжаются в США, несмотря на то, что такие работы могли вызвать эпидемию.
Американские ученые создали в лаборатории новый искусственный смертельный штамм коронавируса
- Автор Дарья
- 19 октября, 2022. Среда 16:51
Группа исследователей из Бостонского университета создала в лаборатории новый искусственный вариант коронавируса, который вызвал смерть у 80% подопытных в результате эксперимента. Статья на тему опубликована в архиве препринтов bioRxiv.
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