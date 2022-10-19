Полученные сведения говорят о том, что по мере повышения глобальной температуры из-за изменения климата увеличивается вероятность того, что неизвестные вирусы и бактерии, которые хранятся в ледниках и вечной мерзлоте, могут вырваться и вызвать новую эпидемию.
Исследователи секвенировали РНК и ДНК в собранных образцах, дабы определить сигнатуры, которые соответствуют известным вирусам, и запустили механизм, оценивающий вероятность заражения данными вирусами неродственных групп организмов.
Результаты выявили, что риск распространения вирусов на новых хозяев был выше в местах, близких к тем, куда попадало большое число талой ледниковой воды.