Команда ученых обнаружила доказательства того, что таяние льдов может вызвать новую эпидемию

Анализ почвы и озерных отложений озера Хейзен, самого большого пресноводного озера, которое находится за Полярным кругом, продемонстрировал, что риск распространения новых вирусов повышается при таянии ледников. К такому мнению пришли эксперты Оттавского университета в Канаде. Статья на тему появилась в издании Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Полученные сведения говорят о том, что по мере повышения глобальной температуры из-за изменения климата увеличивается вероятность того, что неизвестные вирусы и бактерии, которые хранятся в ледниках и вечной мерзлоте, могут вырваться и вызвать новую эпидемию.

Исследователи секвенировали РНК и ДНК в собранных образцах, дабы определить сигнатуры, которые соответствуют известным вирусам, и запустили механизм, оценивающий вероятность заражения данными вирусами неродственных групп организмов.

Результаты выявили, что риск распространения вирусов на новых хозяев был выше в местах, близких к тем, куда попадало большое число талой ледниковой воды.