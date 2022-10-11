Ученые нашли неизвестное насекомое старше 35 млн лет

Множество ископаемых археологи находили в янтаре, теперь же в каменном золоте Балтийского моря обнаружилось неизвестное насекомое, которое причислили к роду Calliarcys antiquus. Как сообщают, оно застряло в смоле примерно 35-47 млн лет назад. Рассказали об этом специалисты университета Гренады.

С использованием специального компьютерного томографа, экспертам удалось детально изучить насекомое и смоделировать его. Именно компьютерная модель отнесла находку к отряду поденок, древних крылатых насекомых. Молекулярное же исследование выявило, что это уникальный вид, который в прошлом человек не встречал.