ЗАМАНА - Ученые нашли неизвестное насекомое старше 35 млн лет

Ученые нашли неизвестное насекомое старше 35 млн лет

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11 октября, 2022. Вторник 16:51
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Ученые нашли неизвестное насекомое старше 35 млн лет

Исследователи выявили ранее неизвестное крылатое насекомое в куске янтаря в Балтийском море.

Ученые нашли неизвестное насекомое старше 35 млн лет

Множество ископаемых археологи находили в янтаре, теперь же в каменном золоте Балтийского моря обнаружилось неизвестное насекомое, которое причислили к роду Calliarcys antiquus. Как сообщают, оно застряло в смоле примерно 35-47 млн лет назад. Рассказали об этом специалисты университета Гренады.

С использованием специального компьютерного томографа, экспертам удалось детально изучить насекомое и смоделировать его. Именно компьютерная модель отнесла находку к отряду поденок, древних крылатых насекомых. Молекулярное же исследование выявило, что это уникальный вид, который в прошлом человек не встречал.

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