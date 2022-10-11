Исследователи нашли в джунглях Амазонки гигантское дерево высотой 88,5 метров

Впервые эксперты заметили это феноменальное по своим размерам дерево в 2019 году, когда просматривали снимки, сделанные с самолета с помощью лидера. Оно растет в природном заповеднике реки Иратапуру на севере Бразилии, научное название дерева — Dinizia excelsa.

В том же году специалисты поехали в эту точку, но труднодоступный регион оказался слишком тяжелым. Тогда они после 10-дневного похода вернулись домой. В начале этой осени участники экспедиции все-таки дошли до дерева и получили для анализа образцы почвы и листьев.

Гигантское дерево достигает 88,5 метров в длину и почти 10 метров в диаметре. Его возраст составляет около 400-600 лет.