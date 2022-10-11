ЗАМАНА - Исследователи нашли в джунглях Амазонки гигантское дерево высотой 88,5 метров

Исследователи нашли в джунглях Амазонки гигантское дерево высотой 88,5 метров

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11 октября, 2022. Вторник 08:24
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Обратите внимание, что это не то дерево, о котором идет речь в статье

Команде исследователей удалось добраться до самого огромного дерева Амазонии, дабы точно выявить его размеры.

Исследователи нашли в джунглях Амазонки гигантское дерево высотой 88,5 метров

Впервые эксперты заметили это феноменальное по своим размерам дерево в 2019 году, когда просматривали снимки, сделанные с самолета с помощью лидера. Оно растет в природном заповеднике реки Иратапуру на севере Бразилии, научное название дерева — Dinizia excelsa.

В том же году специалисты поехали в эту точку, но труднодоступный регион оказался слишком тяжелым. Тогда они после 10-дневного похода вернулись домой. В начале этой осени участники экспедиции все-таки дошли до дерева и получили для анализа образцы почвы и листьев. 

Гигантское дерево достигает 88,5 метров в длину и почти 10 метров в диаметре. Его возраст составляет около 400-600 лет. 

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