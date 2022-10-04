Нобелевскую премию по медицине получил ученый Сванте Паабо, изучавший эволюцию человека

Нобелевскую премии по физиологии или медицине в 2022 году получил Сванте Паабо за открытия в сфере генома вымерших гоминини и человеческой эволюции. Об этом информируют на официальном портале премии.

Сванте Паабо впервые секвенировал геном неандертальца, а также выявил новый вид вымерших людей — денисовского человека. Оба представителя рода Homo принадлежат к трибе гоминини — группе человекообразных приматов, в которую также входит человек, шимпанзе, а также их вымершие предки. Ученый объяснил, что передача генов от вымерших гоминини к человеку современного анатомического типа (Homo sapiens) случилась после перемещения последних из Африки примерно 70 000 лет назад.