ЗАМАНА - Нобелевскую премию по медицине получил ученый Сванте Паабо, изучавший эволюцию человека

Нобелевскую премию по медицине получил ученый Сванте Паабо, изучавший эволюцию человека

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04 октября, 2022. Вторник 16:10
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Нобелевскую премию по медицине получил ученый Сванте Паабо, изучавший эволюцию человека

Нобелевскую премии по физиологии или медицине в 2022 году получил Сванте Паабо за открытия в сфере генома вымерших гоминини и человеческой эволюции. Об этом информируют на официальном портале премии.

Нобелевскую премию по медицине получил ученый Сванте Паабо, изучавший эволюцию человека

Сванте Паабо впервые секвенировал геном неандертальца, а также выявил новый вид вымерших людей — денисовского человека. Оба представителя рода Homo принадлежат к трибе гоминини — группе человекообразных приматов, в которую также входит человек, шимпанзе, а также их вымершие предки. Ученый объяснил, что передача генов от вымерших гоминини к человеку современного анатомического типа (Homo sapiens) случилась после перемещения последних из Африки примерно 70 000 лет назад.

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