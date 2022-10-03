ЗАМАНА - Ученые считают, что ИИ может выйти из-под контроля

Ученые считают, что ИИ может выйти из-под контроля

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03 октября, 2022. Понедельник 14:46
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Ученые считают, что ИИ может выйти из-под контроля

Эксперты высказываются, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля и стать угрозой для всей человеческой расы.

Ученые считают, что ИИ может выйти из-под контроля

Фантастические произведения через некоторое количество времени могут стать нежелательной реальностью, информирует сайт РИА Новости.

На данный момент все технологические разработки пребывают под контролем человека, но исследователей волнует вопрос, всегда ли это будет именно так. Например, уже в эти дни нейросеть способна осуществлять некоторые цели лучше и быстрее человека.

Многие специалисты прилагают все больше усилий для того, чтобы автоматизировать ИИ и сделать так, чтобы помощь человека была минимальной или была исключена полностью.

Подобные желания и темпы развития могут принести опасность: ИИ способен выйти из-под контроля и превзойти своего создателя – человека.

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