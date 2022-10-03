Эффективность солнечных батарей является их ключевой характеристикой наравне с ценой. КПД большей части доступных на рынке солнечных панелей не превышает 22% — именно подобная доля солнечного излучения переходит в электричество. Чем выше данный показатель, тем больше энергии можно получить с одного и того же участка. Разработчики панелей надеются, что такая двухслойная батарея способна усилить плюсы солнечной энергетики и ускорить переход к возобновляемым источникам энергии.
В Голландии сконструированы первые в мире солнечные панели с эффективностью более 30%
- Автор Дарья
- 03 октября, 2022. Понедельник 13:34
Скандинавским исследователям удалось сконструировать солнечные батареи с коэффициентом полезного действия больше 30%. Об этом информирует пресс-служба TUE.
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