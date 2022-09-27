ЗАМАНА - Обнаружен способ снижения давления с помощью упражнений

Обнаружен способ снижения давления с помощью упражнений

Автор
27 сентября, 2022. Вторник 10:19
|||
Обнаружен способ снижения давления с помощью упражнений

Группа американских экспертов из Университета Колорадо, Университета Аризоны и Колледжа Алма нашла способ понизить кровяное давление с помощью дыхательных упражнений.

Обнаружен способ снижения давления с помощью упражнений

Как сообщают, результат в итоге соответствовал воздействию лекарственных средств. Итоги работы появились в Journal of Applied Physiology.

В ходе исследования эксперты попросили команду добровольцев осуществлять дыхательные упражнения: делать вдох и выдох из небольшого устройства POWERbreathe ежедневно в течение нескольких минут. Технологию уже несколько лет используют спортсмены и музыкальные исполнители для укрепления мышц. Аппарат заставляет человека напрягать свои дыхательные мышцы, тренируя их. Также выявилось, что такие упражнения уменьшают кровяное давление. POWERbreathe повлиял на снижение систолического артериального давления на 9 миллиметров ртутного столба. Как заметили врачи, это большие цифры, наблюдаемые при приеме препаратов у некоторых пациентов.

Прочитано 50 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top