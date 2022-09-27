Обнаружен способ снижения давления с помощью упражнений

Как сообщают, результат в итоге соответствовал воздействию лекарственных средств. Итоги работы появились в Journal of Applied Physiology.

В ходе исследования эксперты попросили команду добровольцев осуществлять дыхательные упражнения: делать вдох и выдох из небольшого устройства POWERbreathe ежедневно в течение нескольких минут. Технологию уже несколько лет используют спортсмены и музыкальные исполнители для укрепления мышц. Аппарат заставляет человека напрягать свои дыхательные мышцы, тренируя их. Также выявилось, что такие упражнения уменьшают кровяное давление. POWERbreathe повлиял на снижение систолического артериального давления на 9 миллиметров ртутного столба. Как заметили врачи, это большие цифры, наблюдаемые при приеме препаратов у некоторых пациентов.