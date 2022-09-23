Ученые: 10 000 шагов ежедневно уменьшают риск деменции и рака на 40%

Новая работа, осуществленная экспертами из Дании, выявила, что здоровье людей, проходящих 10 000 шагов в день, заметно лучше, чем тех, кто этого не делает. Но даже короткие прогулки полезны. В то же время медики заявляют, что каждые 2 000 шагов ежедневных прогулок в день снижают возможность преждевременной смерти на 8-11%!

В эксперименте участвовали люди в возрасте от 40 до 79 лет. Максимальный эффект был достигнут при 9800 шагах в день. Риск заболеть, например, деменцией падает на 40 процентов, но всего 3800 шагов в день уменьшают этот риск на 25 процентов.

Правда, работа ученых не дает доказательств того, что ходьба улучшает здоровье. Можно лишь отметить, что чем больше человек двигается, тем меньше риск того, что он будет болеть деменцией, раком или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты уточняют, что важна и скорость ходьбы, она должна составлять не менее 80 шагов в минуту, также необходимо распределять нагрузку в течение дня.