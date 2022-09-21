Астрономы нашли большие количества фосфора в подледном океане спутника Сатурна

Исследователи изучили свойства подледного океана Энцелада по сведениям с зонда "Кассини" и пришли к мнению, что в данном глубочайшем водоеме находится много соединений фосфора. Это заметно повышает шансы на существование жизни в таком "мире", заявляют планетологи в своей работе, напечатанной в издании PNAS.

"Осуществленные нами расчеты демонстрируют, что воды Энцелада содержат в себе намного больше фосфора, чем считалось в прошлом. Как показывают наши оценки, данный показатель в целом сопоставим с тем, как много соединений фосфора присутствует в земном океане. Это является еще одним аргументом в пользу наличия жизни в подледном океане Энцелада", — высказываются эксперты.