Повторно заморозить Северный и Южный полюса можно при обеспечении определенных условий, проинформировала группа экспертов под руководством Уэйка Смита из Йельского университета.

Специалисты заявили, что для этого нужно выпустить в атмосферу достаточное число частиц диоксида серы в каждом полушарии. Они подсчитали, что облако можно сформировать с помощью флота из 125 военных танкеров-заправщиков. Выпущенные частицы отразят лучи света от ледниковых шапок и остановят их таяние. Итоги научного исследования появились в издании Environmental Research Communications.