Возведение установки по производству термоядерной энергии завершится в 2025 году в городе Чэнду, который находится в юго-западной китайской провинции Сычуань.

Как заявил Пэн Сяньцзюэ, она способна производить ток силой 50 миллионов ампер, что примерно в два раза больше, чем генерирует аналогичная Z-машина, разработанная в Национальных лабораториях Сандии в США.