Песни горбатых китов передаются на 14 000 км

Песни со сложной мелодикой поют горбатые самцы в период размножения. Каждая популяция имеет свой "репертуар" песен.

В каждой песне есть несколько повторяющихся моментов, которые называют темами. Через какое-то время темы популяций изменяются на новые. Во время подобных перемен могут появиться «хиты», распространяющиеся между популяциями даже на десятки километров.

Эксперты выявили, что песни горбатых китов, живущих в районе Французской Полинезии, вдруг стали напеваться китами из Южной Америки и Эквадора. Мелодия преодолела расстояние в 14 000 км.