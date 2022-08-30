Участник проекта «Твой Ход» из Дагестана работает над новой технологией очистки воды

Участник Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дауд Селимов из ДГУ занимается разработкой новой технологии для очистки воды, основанной на экологически чистых источниках энергии.

Его проект подразумевает создание уникальной технологии очистки воды от стойких органических загрязнителей с использованием энергии солнца и воды.

«Проектом я начал заниматься по той причине, что он связан с моей научно-исследовательской работой, которая заключается в решении одной из мировых экологических проблем — загрязнение воды. А процесс фотокатализа, то есть использование световой энергии солнца, является одним из самых эффективных способов очистки воды от органических загрязнителей», — высказался Дауд Селимов.

В рамках проекта планируется создать уникальный композитный наноматериал на основе полимерных волокон и наночастиц.