Его проект подразумевает создание уникальной технологии очистки воды от стойких органических загрязнителей с использованием энергии солнца и воды.
«Проектом я начал заниматься по той причине, что он связан с моей научно-исследовательской работой, которая заключается в решении одной из мировых экологических проблем — загрязнение воды. А процесс фотокатализа, то есть использование световой энергии солнца, является одним из самых эффективных способов очистки воды от органических загрязнителей», — высказался Дауд Селимов.
В рамках проекта планируется создать уникальный композитный наноматериал на основе полимерных волокон и наночастиц.