Ученые Университета Гриффита открыли ранее неизвестный вид древнейших людей

Эксперты Университета Гриффита изучили ДНК останков подростка женского пола, которые были обнаружены в пещере на острове Сулавеси в Индонезии. Выяснилось, что окаменелость принадлежала представителю группы в прошлом неизвестного вида древнейших людей. Работа археологов появилась в издании Nature.

Останки подростка были обнаружены еще в 2015 году, но на их исследование ушло аж 7 лет.

«Мы нашли первую древнюю человеческую ДНК в островном участке между Азией и Австралией. Это дает нам новые сведения о генетическом разнообразии и истории раннего современного человека на островах Уоллеса, в этой малоизученной части мира», — высказались эксперты.

Они определили, что девочка скончалась в возрасте 18 лет, принадлежала к племени охотников-собирателей, жившем на острове более 7 000 лет назад. Если судить по ДНК, люди из этой группы пребывали в родстве с тоалеанцами, древней народностью, имеющей собственную культуру и жившей только на территории острова Сулавеси, у подростка также имеются общие гены с ранее неизвестной группой людей.