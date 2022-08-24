ЗАМАНА - Люди с похожими лицами могут обладать схожей ДНК

Люди с похожими лицами могут обладать схожей ДНК

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24 августа, 2022. Среда 10:48
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Люди с похожими лицами могут обладать схожей ДНК

Исследователи из Испании выявили, что не связанные друг с другом люди с похожими лицами имеют общий генотип. Такая особенность в будущем может позволить реконструировать фотороботы преступников по структуре их ДНК, информируют генетики в издании Cell Reports.

Люди с похожими лицами могут обладать схожей ДНК
Наука

На протяжении 10 лет эксперты сферы изучали гены, влияющие на внешность. Открытия последних лет демонстрируют, что количество подобных генов приближается к нескольким сотням или даже тысячам. Генетики решили понять, как сильно генетически похожи люди, с похожим лицом. Дабы это выяснить, они проанализировали коллекцию фотографий Франсуа Брюнеля, искавшего пары "двойников", знакомил их друг с другом и собирал эти снимки с 1999 года.

Генетики собрали у 32 участников эксперимента образцы ДНК и другие биоматериалы, а также исследовали состояние их здоровья, состав микрофлоры. Снимки обработали при помощи трех нейросетей. 

Специалисты проанализировали 19 000 вариаций в структуре генов и определили, что у 9 из 16 пар большая часть из них совпадала. Они озвучили, что у этих добровольцев часто был схожий рост, вес, вредные привычки и уровень образования, но при этом отличался состав микрофлоры и уровень активности определенных генов.

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