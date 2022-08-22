LiveScience: Открыты следы астероида, который мог добить динозавров

На морском дне рядом с берегами Западной Африки британские эксперты нашли след астероида, который мог стать причиной массового вымирания динозавров.

Предполагается, что найденный кратер диаметров 9 км появился из-за падения крупного астероида. Это случилось около 66 млн лет назад. Место назвали Надир.

Временные рамки совпадают с образованием известного кратера Чикшулуб. Его диаметр достиг 20 км, что стало причиной цунами и массового исчезновения динозавров.

Специалисты высказываются, что кратер Надир возможно является частью Чикшулубского метеорита. Его влияние хоть и не было первопричиной вымирания, но поспособствовало окончательному исчезновению больших ящериц в связи с сильным землетрясением.