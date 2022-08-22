ЗАМАНА - LiveScience: Открыты следы астероида, который мог добить динозавров

LiveScience: Открыты следы астероида, который мог добить динозавров

Автор
22 августа, 2022. Понедельник 13:11
|||
LiveScience: Открыты следы астероида, который мог добить динозавров

На морском дне рядом с берегами Западной Африки британские эксперты нашли след астероида, который мог стать причиной массового вымирания динозавров.

LiveScience: Открыты следы астероида, который мог добить динозавров
Наука

Предполагается, что найденный кратер диаметров 9 км появился из-за падения крупного астероида. Это случилось около 66 млн лет назад. Место назвали Надир.

Временные рамки совпадают с образованием известного кратера Чикшулуб. Его диаметр достиг 20 км, что стало причиной цунами и массового исчезновения динозавров.

Специалисты высказываются, что кратер Надир возможно является частью Чикшулубского метеорита. Его влияние хоть и не было первопричиной вымирания, но поспособствовало окончательному исчезновению больших ящериц в связи с сильным землетрясением.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top