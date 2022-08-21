ЗАМАНА - На Марсе появится растение под названием люцерна

На Марсе появится растение под названием люцерна

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21 августа, 2022. Воскресенье 05:43
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На Марсе появится растение под названием люцерна

Представители Daily Mail сделали доступной для прочтения работу исследователей, в которой те информируют о люцерне, претендующей на звание первого марсианского растения.

На Марсе появится растение под названием люцерна
Наука

В рамках эксперимента команда специалистов высадила растение в вулканическую почву, заменяющую марсианский реголит. Уникальность люцерн заключается в том, что они могут стать предшественниками перед высадкой редиса, репы и других культур.

Так, первое растение может стать прародителем всех прижившихся на красной планете культур. Стоит добавить, что дополнительных удобрений люцерна не требует и совершенно прекрасно ведет себя в необычных условиях.

Из-за люцернового удобрения репа смогла на 190% увеличиться в размерах в "марсианской" земле, а еще дать крепкие корнеплоды, но после 4 недель хорошего урожая собрать не удалось.

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