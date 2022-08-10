Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил редкого коричневого карлика

Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» зафиксировал редкого коричневого карлика, который тяжелее Юпитера в 31 раз. Результаты наблюдений появились в виде препринта в репозитории arXiv.

Обнаруженный объект получил имя GLASS-JWST-BD1, он относится к редкому типу коричневых карликов — Т-карлики, самые холодные и наименее светящиеся, с температурой от 500 до 1500 Кельвинов. Исследование подобных тел требуется для понимания объектов, которые тяжело идентифицировать как планету или звезду, например, огромных экзопланет. Объект имеет массу 31,43 массы Юпитера и температуру около 600 Кельвинов. Специалисты отмечают, что объект сформировался 5 млрд лет назад.