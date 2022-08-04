ЗАМАНА - ДНК теперь можно использовать для создания электрических проводников

ДНК теперь можно использовать для создания электрических проводников

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04 августа, 2022. Четверг 15:41
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ДНК теперь можно использовать для создания электрических проводников

Исследовательская группа из Медицинской школы Университета Вирджинии объявила о том, что они научились использовать ДНК для создания электрических проводников. Итоги работы были опубликованы в издании Science.

ДНК теперь можно использовать для создания электрических проводников
Наука

Разработка сверхпроводников с нулевым электрическим сопротивлением, способных работать при комнатной температуре, а не при экстремально высокой или низкой, позволили бы сделать сверхбыстрые компьютеры, сделать меньше нынешние электронные устройства или запустить высокоскоростные поезда на магнитах. В своей работе эксперты предложили улучшить решетки из углеродных нанотрубок для создания такого устройства. Устранить проблему контроля химических реакций вдоль трубок было решено с применением ДНК. На данный момент такая решетка не использовалась в качестве сверхпроводника, но она доказывает возможность реализации данного принципа и имеет большой потенциал для возможных разработок.

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