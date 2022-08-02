ЗАМАНА - Кости убитой самки мамонта и мамонтенка нашли на территории Северной Америки

Кости убитой самки мамонта и мамонтенка нашли на территории Северной Америки

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02 августа, 2022. Вторник 16:13
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Кости убитой самки мамонта и мамонтенка нашли на территории Северной Америки

Археологи из Университета Техаса по останкам мамонта и мамонтенка определили, что первые люди на территории Северной Америки возникли намного раньше, чем считалось ранее.

Кости убитой самки мамонта и мамонтенка нашли на территории Северной Америки
Наука

Кости нашлись в штате Нью-Мексико в 2013 году, они валялись в куче, а в основании лежали фрагменты черепа и бивни взрослой особи. Подобное положение останков намекало на то, что существа стали добычей древнейших людей.

Радиоуглеродное датирование продемонстрировало, что возраст останков находится в промежутке от 36250 до 38900 лет. На костях эксперты обнаружили следы и ссадины от ударов тупым предметом. 

Туши мамонта и мамонтенка разделали и даже пожарили. Данный случай является самым старым свидетельством человеческой активности на территории Северной Америки.

Предполагается, что первые люди на этом континенте возникли 38 000 лет назад. В прошлом считалось, что люди пришли на эти земли примерно 20 000 лет назад.

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