ЗАМАНА - На дне Атлантического океана ученые нашли таинственные отверстия

На дне Атлантического океана ученые нашли таинственные отверстия

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29 июля, 2022. Пятница 11:54
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На дне Атлантического океана ученые нашли таинственные отверстия

Исследовательская группа из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружила на дне Атлантического океана таинственные отверстия в песчаном дне. Об этом эксперты объявили в Facebook (запрещенная в России социальная сеть; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Выявить загадочные углубления в районе Срединно-Атлантического хребта получилось с использованием камеры дистанционно управляемой подводной лодки NOAA на глубине около 3 км на гребне подводного вулкана недалеко от Азорских островов. Происхождение данных отверстий определить так и не удалось — вокруг них океанское дно было относительно гладким. При этом команда ученых уверена, что они появились не из-за человеческих действий.

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