Команда специалистов создала прозрачные фотоэлементы, используя оксид индия-олова, отличающегося высокой проводимостью. Между покрытием из оксида индия-олова и дисульфида вольфрама сотрудники университета установили слой из оксида вольфрама. Как рассказала научная команда, благодаря такому методу получилось увеличить в 1000 раз эффективность преобразования энергии, если сравнивать с устройством, в котором находился обычный электрод из оксида индия-олова. Благодаря прозрачности панелей, новые фотоэлектрические элементы можно применять на многих поверхностях, например, на окнах, лобовых стеклах автомобилей или даже в гаджетах.
Япония разработала солнечные панели с прозрачностью до 79%
- Автор Дарья
- 27 июля, 2022. Среда 08:47
Эксперты университета Тохоку в Японии объявили о разработке солнечных панелей с прозрачностью до 79%, что заметно увеличит спектр применения устройств. Статья на тему была напечатана в издании Nature.
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