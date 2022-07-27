ЗАМАНА - Япония разработала солнечные панели с прозрачностью до 79%

Япония разработала солнечные панели с прозрачностью до 79%

Автор
27 июля, 2022. Среда 08:47
ekopower.ru|||
Япония разработала солнечные панели с прозрачностью до 79%

Эксперты университета Тохоку в Японии объявили о разработке солнечных панелей с прозрачностью до 79%, что заметно увеличит спектр применения устройств. Статья на тему была напечатана в издании Nature.

Япония разработала солнечные панели с прозрачностью до 79%
Наука

Команда специалистов создала прозрачные фотоэлементы, используя оксид индия-олова, отличающегося высокой проводимостью. Между покрытием из оксида индия-олова и дисульфида вольфрама сотрудники университета установили слой из оксида вольфрама. Как рассказала научная команда, благодаря такому методу получилось увеличить в 1000 раз эффективность преобразования энергии, если сравнивать с устройством, в котором находился обычный электрод из оксида индия-олова. Благодаря прозрачности панелей, новые фотоэлектрические элементы можно применять на многих поверхностях, например, на окнах, лобовых стеклах автомобилей или даже в гаджетах.

Прочитано 28 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top