Китайская компания отправит туристов в космос

Китайская конструкторская компания Zhongke Yuhang занялась созданием возвращаемых ракет-носителей и космических кораблей, которые позволят КНР на постоянной основе отправлять на орбиту туристов. Об этом рассказало сегодня, 14 июля, издание China Daily, ссылаясь на основателя CAS Space Ян Ицяна.

"В связи с быстрым развитием космических технологий туры в космос для обычных людей больше не просто несбыточная мечта, это становится реальностью, — цитирует газета его слова. - Если все пойдет по плану, мы разработаем ракету и корабль, которые после 15 тестовых запусков будут способны за один раз отправлять до 7 туристов на высоту более 100 км".

Ян Ицян озвучил, что благодаря путешествиям в космос "туристы получат совершенно новый опыт". Как следует из слов главы компании, совсем скоро Китай сможет отправлять обычных людей выше линии Кармана, которая считается границей между атмосферой Земли и космосом.