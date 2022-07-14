ЗАМАНА - Китайская компания отправит туристов в космос

Китайская компания отправит туристов в космос

Автор
14 июля, 2022. Четверг 08:46
|||
Китайская компания отправит туристов в космос

Китайская конструкторская компания Zhongke Yuhang занялась созданием возвращаемых ракет-носителей и космических кораблей, которые позволят КНР на постоянной основе отправлять на орбиту туристов. Об этом рассказало сегодня, 14 июля, издание China Daily, ссылаясь на основателя CAS Space Ян Ицяна.

Китайская компания отправит туристов в космос
Наука

"В связи с быстрым развитием космических технологий туры в космос для обычных людей больше не просто несбыточная мечта, это становится реальностью, — цитирует газета его слова. - Если все пойдет по плану, мы разработаем ракету и корабль, которые после 15 тестовых запусков будут способны за один раз отправлять до 7 туристов на высоту более 100 км".

Ян Ицян озвучил, что благодаря путешествиям в космос "туристы получат совершенно новый опыт". Как следует из слов главы компании, совсем скоро Китай сможет отправлять обычных людей выше линии Кармана, которая считается границей между атмосферой Земли и космосом.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top