Две операции по пересадке сердца свиньи человеку провели американские врачи

При этом стоит учитывать важный факт: два человека, перенесшие трансплантацию — это люди с мертвым мозгом. Перед пересадкой их сердца продолжали биться с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.

Необходимо ждать годы, прежде чем операции трансплантации органов от свиньи к человеку станут привычными.

«Это было невероятно — видеть, как сердце свиньи бьется в человеческой груди», — заявил доктор Роберт Монтгомери, руководитель Института трансплантации Нью-Йоркского университета Лангоне.

Два свиных сердца бились внутри пациентов не менее трех суток. Перед трансплантацией органы подверглись 10 генетическим модификациям.

4 из измененных генов были свиными, дабы предотвратить отторжение трансплантата и его аномальный рост, а 6 были человеческими трансгенами. Это было сделано для того, чтобы части тела человека и свиньи стали более совместимыми.