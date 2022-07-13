Необходимо ждать годы, прежде чем операции трансплантации органов от свиньи к человеку станут привычными.
«Это было невероятно — видеть, как сердце свиньи бьется в человеческой груди», — заявил доктор Роберт Монтгомери, руководитель Института трансплантации Нью-Йоркского университета Лангоне.
Два свиных сердца бились внутри пациентов не менее трех суток. Перед трансплантацией органы подверглись 10 генетическим модификациям.
4 из измененных генов были свиными, дабы предотвратить отторжение трансплантата и его аномальный рост, а 6 были человеческими трансгенами. Это было сделано для того, чтобы части тела человека и свиньи стали более совместимыми.