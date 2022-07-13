ЗАМАНА - Две операции по пересадке сердца свиньи человеку провели американские врачи

Две операции по пересадке сердца свиньи человеку провели американские врачи

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13 июля, 2022. Среда 17:07
newatlas|||
Две операции по пересадке сердца свиньи человеку провели американские врачи

При этом стоит учитывать важный факт: два человека, перенесшие трансплантацию — это люди с мертвым мозгом. Перед пересадкой их сердца продолжали биться с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких. 

Две операции по пересадке сердца свиньи человеку провели американские врачи
Наука

Необходимо ждать годы, прежде чем операции трансплантации органов от свиньи к человеку станут привычными. 

«Это было невероятно — видеть, как сердце свиньи бьется в человеческой груди», — заявил доктор Роберт Монтгомери, руководитель Института трансплантации Нью-Йоркского университета Лангоне.

Два свиных сердца бились внутри пациентов не менее трех суток. Перед трансплантацией органы подверглись 10 генетическим модификациям. 

4 из измененных генов были свиными, дабы предотвратить отторжение трансплантата и его аномальный рост, а 6 были человеческими трансгенами. Это было сделано для того, чтобы части тела человека и свиньи стали более совместимыми.

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