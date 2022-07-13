В США нашли грызунов, научившихся выращивать корни растений

Исследователи определили, что североамериканские грызуны из семейства гоферовых специально сажают корни растений, а после этого могут их есть. Материал на тему был опубликован в издании Current Biology.

Как считают зоологи, на нашей планете живут различные существа, которые для пропитания способны разводить других представителей флоры и фауны. Это человек и несколько сотен видов насекомых - термитов и муравьев.

Специалисты выявили, что и другой вид млекопитающих обладает подобным умением. Речь идет о грызунах-сусликах, живущих на юго-востоке США. Это крупные кротообразные животные, которые роют под землей протяженные сети тоннелей длиной в сотни метров.

Зоологи разместили внутри некоторых тоннелей барьеры, мешающие грызунам попасть внутрь них. Это позволило ученым выявить, с какой скоростью эти подземные структуры зарастали корнями растений, в том числе бычьей крапивы (Cnidoscolus urens), чью биомассу потребляют гоферы.

Дальнейшие наблюдения выявили, что корни деревьев и кустарников росли внутри тоннелей гоферов намного быстрее, чем вне их пределов. Это было объяснено тем, что грызуны специально разрыхляли почву вокруг корней и удобряли их, что ускоряло рост. Животные время от времени подъедали растущие корни, что помогало им возместить энергетические затраты на их уход и рытье новых тоннелей.