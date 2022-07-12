ЗАМАНА - У космического зонда Voyager-1 отказала электроника

У космического зонда Voyager-1 отказала электроника

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12 июля, 2022. Вторник 17:04
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У космического зонда Voyager-1 отказала электроника

У космического аппарата NASA Voyager-1 отказала электроника, эксперты пока не смогли ликвидировать неисправности. Об этом информирует Business Insider.

У космического зонда Voyager-1 отказала электроника
Наука

В текущем году зонду, который был отправлен в космос для изучения газовых гигантов Юпитера и Сатурна, исполнится 45 лет. В начале ученые закладывали на работу Voyager-1 пятилетний срок работы, но в результате качественной сборки аппарат до сих пор исправно работал. Тем не менее специалисты отмечают странные телеметрические сведения, которые приходят с искажениями. Как они считают, все дело в неисправности электроники. Для выявления неполадок работники NASA даже изучили бумажные архивы космической миссии Voyager. Ликвидацию этих проблем сложно осуществить из-за перегрузки зонда. В начале лета этого года в NASA рассказали о планах отключить некоторые системы аппаратов Voyager-1 и Voyager-2, дабы сохранить их работоспособность еще на 8 лет.

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