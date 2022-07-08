В рамках беседы они обсудили тему проведения в Дагестане 7-го Пироговского форума травматологов и ортопедов.

В текущем году мероприятие пройдет с 14 по 16 сентября. В первый день торжественные мероприятия форума проведут в селе Салта. Научная программа форума назначена на 15 и 16 сентября в Махачкале.

В рамках мероприятия по традиции пройдет конференции по общей травматологии и ортопедии, политравме. Отдельно будут обсуждены особенности лечения повреждений в зонах конфликтов и ЧС.

Программой форума предусмотрен симпозиум по протезированию, ортезированию, ортопедической реабилитации и темам медико-социальной экспертизы. Также будет проведена тематическая выставка медицинских и фармацевтических компаний, которые представляют современные открытия в травматологии-ортопедии.