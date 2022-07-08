ЗАМАНА - Дагестан готовится к проведению Пироговского форума

Дагестан готовится к проведению Пироговского форума

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08 июля, 2022. Пятница 11:16
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Дагестан готовится к проведению Пироговского форума
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 7 июля, провел встречу с известным врачом, членом ученого совета МИ Российского Университета дружбы народов, доцентом Магомедом Абдулхабировым.
Дагестан готовится к проведению Пироговского форума
Наука

В рамках беседы они обсудили тему проведения в Дагестане 7-го Пироговского форума травматологов и ортопедов.

В текущем году мероприятие пройдет с 14 по 16 сентября. В первый день торжественные мероприятия форума проведут в селе Салта. Научная программа форума назначена на 15 и 16 сентября в Махачкале.

В рамках мероприятия по традиции пройдет конференции по общей травматологии и ортопедии, политравме. Отдельно будут обсуждены особенности лечения повреждений в зонах конфликтов и ЧС. 

Программой форума предусмотрен симпозиум по протезированию, ортезированию, ортопедической реабилитации и темам медико-социальной экспертизы. Также будет проведена тематическая выставка медицинских и фармацевтических компаний, которые представляют современные открытия в травматологии-ортопедии.

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