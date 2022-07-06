В Японии планируют создать постройку для жизни на Марсе и Луне

Киотский университет и строительная компания Kajima собираются создать совместную постройку, в будущем подходящую для жизни людей на Марсе и Луне. Об этом информирует японское издание The Japan Times.

Как уточняет газета, одной из ключевых целей является воссоздание внутри здания аналога гравитации нашей планеты. Ученые желают достигнуть этого с использованием необычной формы постройки: жилище предлагается построить в виде перевернутого конуса, вращающимся вокруг своей оси. Специалисты добавляют, что вырабатываемая таким образом центробежная сила позволит создать гравитационное притяжение.

Стоимость постройки пока не раскрывается, но исследователи отмечают, что это станет одной из главных проблем.