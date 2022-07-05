«Находка – еще одно подтверждение «великого исторического наследия Дербента», подчеркнул Пирмагомедов.
В Дербенте обнаружили Сасанидскую печать V-VI веков
- Автор Дарья
- 05 июля, 2022. Вторник 00:24
Исследователи обнаружили сасанидскую печать царей Дербента V-VI веков во время раскопок на месте строительства ландшафтного парка между крепостными воротами «Кырхляр-капы» и «Джарчи-капы», проинформировал в своем телеграм-канале руководитель города Рустамбек Пирмагомедов.
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