ЗАМАНА - New Atlas: ученые университета Глазго создали технологию «призрачной визуализации»

New Atlas: ученые университета Глазго создали технологию «призрачной визуализации»

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01 июля, 2022. Пятница 10:48
v-kurse.ru|||
New Atlas: ученые университета Глазго создали технологию «призрачной визуализации»

Издание New Atlas напечатало статью о разработке исследователями из Университета Глазго технологии так называемой “призрачной визуализации”.

New Atlas: ученые университета Глазго создали технологию «призрачной визуализации»
Наука

С помощью созданной системы человек способен выявить, какой предмет находится за стеной. Данный объект визуализируется по рассеянному им свету. В ходе эксперимента разработчики поместили несколько добровольцев в комнату, в которой стояла перегородка. За ней находился объект, свет от которого падал на переднюю стену, окрашенную в белый цвет. Волонтерам одели особенный шлем ЭЭГ, подключенный к компьютеру с искусственным интеллектом. Рассматривая рассеянное пятно, доброволец производил сигналы мозга, которые преобразовывались компьютером. Эксперимент продемонстрировал, что разработка эффективно визуализирует объекты. Эксперты сообщают, что на данный момент система умеет выявлять лишь объекты простой геометрической формы, но они собираются продолжить исследования, дабы добиться распознавания предметов сложных форм.

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