В пещерном памятнике Цагаан-Агуй нашли стоянку с артефактами разных периодов

Эксперты из Америки и Монголии нашли в минувшем году в Гобийском Алтае стоянку древнейших людей, в которой были спрятаны артефакты времен от среднего палеолита до средневековья.

Руководитель команды археологов Анатолий Деревянко в Аntiquitu сообщил, что в пещере Цагаан-Агуй было осуществлено 2 раскопа, в одном из которых было обнаружено 3 культурных слоя, а в другом – 6.

В них специалисты отыскали большое число артефактов, принадлежавшим разным временам развития людей. Например, в первом раскопе были выявлены следы быта древнего человека эпохи голоцена, а во втором – более древнего периода: эпохи последнего оледенения.

Кроме того, специалисты наткнулись на артефакты времен верхнего палеолита, которые позволят археологам подробнее узнать о жизни и развитии наших древних предков.