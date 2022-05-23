Обширное погребение периода мезолита содержало массу ценностей, которые клали в могилу, дабы в загробной жизни они оставались с умершим.
Это были следующие артефакты: каменные ножи и наконечники копий, гарпуны и так далее. Были и украшения – различные подвески из органических материалов.
«В общем мы изучили 37 подвесок, и выявили, что 12 из них сделаны из человеческих костей», – сообщили эксперты.
Украшения изготавливались следующим способом: на отщепленном фрагменте кости сверху проводили бороздку, вокруг которой обвязывали веревку из куска кожи. Об этом можно судить по признакам износа на подвеске.