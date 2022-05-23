ЗАМАНА - В Карелии в древнем захоронении найдены подвески из человеческих костей

В Карелии в древнем захоронении найдены подвески из человеческих костей

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23 мая, 2022. Понедельник 15:25
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В Карелии в древнем захоронении найдены подвески из человеческих костей

Важные артефакты нашла объединенная команда палеонтологов из России и Финляндии. Они внимательно исследователи материалы, на которые наткнулись при раскопках могильника на Южном Оленьем острове.

В Карелии в древнем захоронении найдены подвески из человеческих костей
Наука

Обширное погребение периода мезолита содержало массу ценностей, которые клали в могилу, дабы в загробной жизни они оставались с умершим.

Это были следующие артефакты: каменные ножи и наконечники копий, гарпуны и так далее. Были и украшения – различные подвески из органических материалов. 

«В общем мы изучили 37 подвесок, и выявили, что 12 из них сделаны из человеческих костей», – сообщили эксперты. 

Украшения изготавливались следующим способом: на отщепленном фрагменте кости сверху проводили бороздку, вокруг которой обвязывали веревку из куска кожи. Об этом можно судить по признакам износа на подвеске. 

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