В Карелии в древнем захоронении найдены подвески из человеческих костей

Важные артефакты нашла объединенная команда палеонтологов из России и Финляндии. Они внимательно исследователи материалы, на которые наткнулись при раскопках могильника на Южном Оленьем острове.

Обширное погребение периода мезолита содержало массу ценностей, которые клали в могилу, дабы в загробной жизни они оставались с умершим.

Это были следующие артефакты: каменные ножи и наконечники копий, гарпуны и так далее. Были и украшения – различные подвески из органических материалов.

«В общем мы изучили 37 подвесок, и выявили, что 12 из них сделаны из человеческих костей», – сообщили эксперты.

Украшения изготавливались следующим способом: на отщепленном фрагменте кости сверху проводили бороздку, вокруг которой обвязывали веревку из куска кожи. Об этом можно судить по признакам износа на подвеске.