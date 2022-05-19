ЗАМАНА - Нейросеть выявила расу пациента по рентгеновским снимкам

Нейросеть выявила расу пациента по рентгеновским снимкам

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19 мая, 2022. Четверг 16:27
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Нейросеть выявила расу пациента по рентгеновским снимкам

Международная команда исследователей из Канады, США и Тайваня получила искусственный интеллект, который умеет выявлять расу по рентгеновским снимкам. Уточняют, что нейросеть этому не обучали.

Нейросеть выявила расу пациента по рентгеновским снимкам
Наука

Эксперты обучали искусственный интеллект на тысячах рентгеновских снимках, он получал полную информацию о всех пациентах, включая их расу.

Далее исследователи осуществили эксперименты, обнаружив удивительную способность нейросети: она смогла выявить расу человека по рентгеновскому снимку. У нее получалось даже в том случае, когда изображались внутренние органы.

Снимки плохого качества, одинаковый пол и возраст людей не стали помехой для искусственного интеллекта. С 90 процентной точностью он справлялся с тем, чему его не обучали.

Эксперты пока не планируют отдавать нейросеть больницам и клиникам, так как они еще не знают механизма этих действий. На данный момент существует предположение, что нейросеть смогла найти неизвестные ранее признаки меланина, окрашивающие кожу человека.

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