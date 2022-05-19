Эксперты обучали искусственный интеллект на тысячах рентгеновских снимках, он получал полную информацию о всех пациентах, включая их расу.
Далее исследователи осуществили эксперименты, обнаружив удивительную способность нейросети: она смогла выявить расу человека по рентгеновскому снимку. У нее получалось даже в том случае, когда изображались внутренние органы.
Снимки плохого качества, одинаковый пол и возраст людей не стали помехой для искусственного интеллекта. С 90 процентной точностью он справлялся с тем, чему его не обучали.
Эксперты пока не планируют отдавать нейросеть больницам и клиникам, так как они еще не знают механизма этих действий. На данный момент существует предположение, что нейросеть смогла найти неизвестные ранее признаки меланина, окрашивающие кожу человека.