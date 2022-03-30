На северо-западе Китая найден скелет совы, жившей 6 млн лет назад

В провинции Ганьсу на северо-западе Китая палеонтологи наткнулись на окаменелый скелет совы, которая умерла более 6 миллионов лет назад. Об этом информирует 30 марта издание "Синьхуа".

Как заявляет агентство, скелет был найден в хорошем состоянии. Птица жила на окраине Тибетского нагорья и, как выявили палеонтологи, относится к уже вымершему виду. Рядом с ней эксперты обнаружили окаменелые кости мелкого млекопитающего, которого, судя по всему, сова съела незадолго до своей гибели.

Специалисты изучили строение скелета в районе ее глаз и обнаружили важную особенность: животное, в отличие от большинства ее современных сородичей, охотилось днем. Находка позволила палеонтологам выявить новые факты, которые касаются эволюции этого отряда птиц.