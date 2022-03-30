ЗАМАНА - На северо-западе Китая найден скелет совы, жившей 6 млн лет назад

На северо-западе Китая найден скелет совы, жившей 6 млн лет назад

Автор
30 марта, 2022. Среда 13:05
На северо-западе Китая найден скелет совы, жившей 6 млн лет назад На северо-западе Китая найден скелет совы, жившей 6 млн лет назад

В провинции Ганьсу на северо-западе Китая палеонтологи наткнулись на окаменелый скелет совы, которая умерла более 6 миллионов лет назад. Об этом информирует 30 марта издание "Синьхуа".

На северо-западе Китая найден скелет совы, жившей 6 млн лет назад
Наука

Как заявляет агентство, скелет был найден в хорошем состоянии. Птица жила на окраине Тибетского нагорья и, как выявили палеонтологи, относится к уже вымершему виду. Рядом с ней эксперты обнаружили окаменелые кости мелкого млекопитающего, которого, судя по всему, сова съела незадолго до своей гибели.

Специалисты изучили строение скелета в районе ее глаз и обнаружили важную особенность: животное, в отличие от большинства ее современных сородичей, охотилось днем. Находка позволила палеонтологам выявить новые факты, которые касаются эволюции этого отряда птиц.

Прочитано 61 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top