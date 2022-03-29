The CRISPR Journal: генетики победили аллергию на кошек с помощью редактирования гена

Эксперты из компании InBio информировали, что у них получилось создать технологию удаления у кошек определенных генов. Это поможет победить аллергию на кошек.

Исследователи уже много лет прилагали усилия, дабы найти результативный способ борьбы с аллергией на котов. Так, они изучили домашних кошек и выявили гены, которые ответственны за выделение аллергенного белка Fel d 1. В итоге специалисты обнаружили области генов, подходящие для редактирования с применением технологии CRISPR. В рамках эксперимента они изменили геном кошек. Однако данный эксперимент осуществлялся in vitro. Далее они собираются провести исследования на живых кошках.

По всей Земле аллергией на кошек страдают до 15 процентов людей. Именно поэтому ученым так важно разработать безопасный способ лечения этой аллергии.