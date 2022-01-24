Diversity: учёные нашли изменение в поведении бурых медведей после спячки

Испанские эксперты из Университета Леона и ученые из Великобритании, Норвегии и Швеции выявили, что весной бурые медведи меняют место обитания, дабы иметь возможность охотиться на детенышей оленей и лосей. Статья на эту тему появилась в журнале Diversity.

Информируют, что исследователи в течение 2 лет наблюдали за 15 животными и более чем 2500 самками северных оленей в Швеции. Кроме того, в конце сезона размножения оленей медведи переходили в лиственные леса и на вырубки, где в это время появлялись лосиные детеныши. При этом летом, когда в лесах становилось теснее, медведи начинали питаться ягодами и уходили дальше от дорог.



Эксперты считают, что результаты их исследования помогут прогнозировать передвижения бурых медведей и защищать копытных, если медведи начнут слишком активно убивать их детенышей.



