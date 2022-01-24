Информируют, что исследователи в течение 2 лет наблюдали за 15 животными и более чем 2500 самками северных оленей в Швеции.
Кроме того, в конце сезона размножения оленей медведи переходили в лиственные леса и на вырубки, где в это время появлялись лосиные детеныши.
При этом летом, когда в лесах становилось теснее, медведи начинали питаться ягодами и уходили дальше от дорог.
Эксперты считают, что результаты их исследования помогут прогнозировать передвижения бурых медведей и защищать копытных, если медведи начнут слишком активно убивать их детенышей.
Diversity: учёные нашли изменение в поведении бурых медведей после спячки
- Автор Мадина
- 24 января, 2022. Понедельник 16:51
Испанские эксперты из Университета Леона и ученые из Великобритании, Норвегии и Швеции выявили, что весной бурые медведи меняют место обитания, дабы иметь возможность охотиться на детенышей оленей и лосей. Статья на эту тему появилась в журнале Diversity.
Информируют, что исследователи в течение 2 лет наблюдали за 15 животными и более чем 2500 самками северных оленей в Швеции.
Кроме того, в конце сезона размножения оленей медведи переходили в лиственные леса и на вырубки, где в это время появлялись лосиные детеныши.
При этом летом, когда в лесах становилось теснее, медведи начинали питаться ягодами и уходили дальше от дорог.
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