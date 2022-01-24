Группа научных экспертов из Великобритании и Эфиопии выявила, что растение Энсета может спасти цивилизацию людей от голода, если произойдет нечто катастрофичное. Энсета растет на территории Эфиопии. Ее плоды несъедобны, но корни используются местными жителями для приготовления каши и хлеба. Как сообщают специалисты, этим растением можно накормить более 100 миллионов человек, а также обеспечить продовольственную безопасность некоторых стран в условиях глобального потепления. Растение можно посадить в любой сезон, после чего в любое время собрать плоды. Оно является многолетним, поэтому может обеспечивать людей едой постоянно на протяжении длительного времени.
Растение Энсета может спасти человечество от голода в случае катастрофы
- Автор Мадина
- 24 января, 2022. Понедельник 13:47
Растение Энсета может повысить продовольственную безопасность в условиях глобального потепления, информирует BBC.
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