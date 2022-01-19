ЗАМАНА - В Саудовской Аравии обнаружены древние «погребальные аллеи»

В Саудовской Аравии обнаружены древние «погребальные аллеи»

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19 января, 2022. Среда 11:37
В Саудовской Аравии обнаружены древние «погребальные аллеи»

В Саудовской Аравии в округах Алула и Хайбар нашли необычную сеть дорог, вдоль которых находятся отлично сохранившиеся гробницы бронзового века. Статья на эту тему опубликована в издании The Holocene.

В Саудовской Аравии обнаружены древние «погребальные аллеи»
Наука

Открытие совершили сотрудники из Университета Западной Австралии. Крупное исследование включало в себя аэрофотосъемку, наземную съемку, исследование спутниковых фотографий и раскопки. Как заметили эксперты, найденные дороги были основными путями передвижения 4,500 лет назад.

Возраст дорог получилось выявить с использованием радиоуглеродного метода. Сообщают, что большая часть гробниц была возведена в период между 2600 и 2000 годами до нашей эры. При этом их применяли повторно, а закончили делать это примерно за 1000 лет до нашей эры. Всего ученые нашли примерно 18 000 гробниц, 80 из которых были отобраны для будущих исследований.

 

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