В Саудовской Аравии обнаружены древние «погребальные аллеи»

В Саудовской Аравии в округах Алула и Хайбар нашли необычную сеть дорог, вдоль которых находятся отлично сохранившиеся гробницы бронзового века. Статья на эту тему опубликована в издании The Holocene.

Открытие совершили сотрудники из Университета Западной Австралии. Крупное исследование включало в себя аэрофотосъемку, наземную съемку, исследование спутниковых фотографий и раскопки. Как заметили эксперты, найденные дороги были основными путями передвижения 4,500 лет назад.

Возраст дорог получилось выявить с использованием радиоуглеродного метода. Сообщают, что большая часть гробниц была возведена в период между 2600 и 2000 годами до нашей эры. При этом их применяли повторно, а закончили делать это примерно за 1000 лет до нашей эры. Всего ученые нашли примерно 18 000 гробниц, 80 из которых были отобраны для будущих исследований.