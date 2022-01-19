Вертикальная посадка прошла через 9 минут после взлета ракеты с комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Взлет прошел в 05:02 по мск. Falcon 9 вывела на орбиту 49 спутников в рамках программы Starlink. Трансляция старта проходила на сайте SpaceX.
Первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу
- Автор Мадина
- 19 января, 2022. Среда 09:04
Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 с успехом завершила управляемую посадку на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане, информирует Twitter-аккаунт корпорации SpaceX.
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