ЗАМАНА - Первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу

Первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу

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19 января, 2022. Среда 09:04
Первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 с успехом завершила управляемую посадку на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане, информирует Twitter-аккаунт корпорации SpaceX.

Первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу
Наука

Вертикальная посадка прошла через 9 минут после взлета ракеты с комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Взлет прошел в 05:02 по мск. Falcon 9 вывела на орбиту 49 спутников в рамках программы Starlink. Трансляция старта проходила на сайте SpaceX.

 

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