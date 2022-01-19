Первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу

Вертикальная посадка прошла через 9 минут после взлета ракеты с комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Взлет прошел в 05:02 по мск. Falcon 9 вывела на орбиту 49 спутников в рамках программы Starlink. Трансляция старта проходила на сайте SpaceX.