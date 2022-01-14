ЗАМАНА - NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

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14 января, 2022. Пятница 10:07
NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

NASA рассказало в Twitter о приближении к Земле астероида 7482 (1994 PC1), пишет "Лента.ру".

NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Наука

Космический объект диаметром примерно 1,1 км пролетит мимо Земли во вторник, 18 января. Самое близкое расстояние, на которое тело подберется к нашей планете, составит порядка 2 млн км. Астероид пролетит на скорости более 70 тысяч км в час. Эксперты агентства расценивают такие космические объекты как «потенциально опасные», заявляет ТАСС.

 

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