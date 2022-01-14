NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Космический объект диаметром примерно 1,1 км пролетит мимо Земли во вторник, 18 января. Самое близкое расстояние, на которое тело подберется к нашей планете, составит порядка 2 млн км. Астероид пролетит на скорости более 70 тысяч км в час. Эксперты агентства расценивают такие космические объекты как «потенциально опасные», заявляет ТАСС.