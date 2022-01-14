Космический объект диаметром примерно 1,1 км пролетит мимо Земли во вторник, 18 января. Самое близкое расстояние, на которое тело подберется к нашей планете, составит порядка 2 млн км. Астероид пролетит на скорости более 70 тысяч км в час. Эксперты агентства расценивают такие космические объекты как «потенциально опасные», заявляет ТАСС.
NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
- Автор Мадина
- 14 января, 2022. Пятница 10:07
NASA рассказало в Twitter о приближении к Земле астероида 7482 (1994 PC1), пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- В Минздраве РФ усомнились в конце эпидемии коронавируса после омикрон-штамма
- Дагестанским предпринимателям сферы туризма поведали о современных требованиях к сервису
- Сергей Меликов провел первое заседание Попечительского совета Дагестанского отделения Русского географического общества
- Сергей Меликов провел первое заседание Попечительского совета Дагестанского отделения Русского географического общества
- Экс-руководителя Пенсионного фонда Дагестана по Акушинскому району подозревают в мошенничестве