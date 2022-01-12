Оксфордские ученые создали новый тест для выявления рака и метастазов по анализу крови

Как сообщают, он может указать на рак в 19 из 20 случаев, даже при отсутствии метастазов. Смысл теста кроется в “охоте” за метаболитами. Это молекулы, образующиеся в результате метаболических процессов.



Для анализа теста, дабы понять насколько хорошие результаты он дает, специалисты применяли его в исследовании образцов 300 пациентов с неспецифическими симптомами, которые могут быть связаны с онкологией, например, усталость или потеря веса. Добровольцы были набраны из базы данных SCAN, включающей пациентов с подозрением на рак. Исследователи информируют, что тест смог успешно выявить наличие метастазов в 94% случаев. На данный момент это первый анализ крови, который позволяет найти метастазы еще до постановки онкологического диагноза.