Редкий африканский шрифт дал ключ к разгадке эволюции письменности

Экспертам Института истории человечества имени Макса Планка в Германии удалось выяснить о том, как развивалась эволюция письменности, исследовав редкий африканский шрифт.

Люди начали развивать письменность более 5 000 лет назад. Это случилось на Ближнем Востоке, после чего письмо было повторно создано в Китае и Центральной Америке.

Исследовав редкую африканскую систему письма народа вай, специалисты смогли понять, как развивалась письменность. В общем учеными было изучено 200 слоговых букв, которые дали возможность понять, как наши предки писали с 1834 года.

Таким образом, эксперты наглядно увидели, что с каждым десятилетием буквы упрощались: как визуально, так и по произношению.