ЗАМАНА - Американские хирурги пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи

Американские хирурги пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи

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11 января, 2022. Вторник 10:51
Американские хирурги пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи

В США медики с успехом пересадили 57-летнему Дэвиду Беннетту сердце генетически модифицированной свиньи, информирует The New York Times. Это первая успешная трансплантация сердца свиньи человеку.

Американские хирурги пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи
Наука

Как сообщают, пересадка длилась 8 часов и проводилась в Балтиморе 7 января. Хирурги Медицинского центра Университета Мэриленда отметили, что 10 января мужчина чувствовал себя хорошо. Он все еще подключен к аппарату искусственного кровообращения, но новое сердце работает и уже выполняет большую часть своей работы.

Издание замечает, что прогноз для мужчины еще не ясен, но указывает, что в самые опасные 48 часов после пересадки отторжение донорского сердца не случилось. The New York Times объясняет, что пациент решился на такую операцию из-за тяжести своего состояния: он не мог претендовать на донорское человеческое сердце.

 

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