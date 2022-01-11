Американские хирурги пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи

Как сообщают, пересадка длилась 8 часов и проводилась в Балтиморе 7 января. Хирурги Медицинского центра Университета Мэриленда отметили, что 10 января мужчина чувствовал себя хорошо. Он все еще подключен к аппарату искусственного кровообращения, но новое сердце работает и уже выполняет большую часть своей работы.

Издание замечает, что прогноз для мужчины еще не ясен, но указывает, что в самые опасные 48 часов после пересадки отторжение донорского сердца не случилось. The New York Times объясняет, что пациент решился на такую операцию из-за тяжести своего состояния: он не мог претендовать на донорское человеческое сердце.