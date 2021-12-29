В 2021 году 10 ракет Falcon 9 стартовали 31 раз

Издание сообщает, что в среднем одна первая ступень ракеты использовалась 3,1 раза. Максимальное количество раз, когда стартовала первая ступень, — 11. Из 31 полета Falcon 9 на Землю первая ступень успешно вернулась 30 раз. Время подготовки к новому старту использованной первой ступени носителя уменьшилось до 27,2 дня. В этом месяце первая ступень ракеты Falcon 9 корпорации SpaceX после пуска с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС) осуществила сотую посадку.