ЗАМАНА - В 2021 году 10 ракет Falcon 9 стартовали 31 раз

В 2021 году 10 ракет Falcon 9 стартовали 31 раз

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29 декабря, 2021. Среда 11:44
В 2021 году 10 ракет Falcon 9 стартовали 31 раз

В текущем году 10 первых ступеней тяжелой ракеты Falcon 9 космической корпорации SpaceX взлетели 31 раз, информирует сайт NASASpaceFlight.com.

В 2021 году 10 ракет Falcon 9 стартовали 31 раз
Наука

Издание сообщает, что в среднем одна первая ступень ракеты использовалась 3,1 раза. Максимальное количество раз, когда стартовала первая ступень, — 11. Из 31 полета Falcon 9 на Землю первая ступень успешно вернулась 30 раз. Время подготовки к новому старту использованной первой ступени носителя уменьшилось до 27,2 дня. В этом месяце первая ступень ракеты Falcon 9 корпорации SpaceX после пуска с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС) осуществила сотую посадку.

 

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