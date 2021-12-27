ЗАМАНА - Исследователи предсказывают появление «Гималаев будущего» через 200 млн лет

Исследователи предсказывают появление «Гималаев будущего» через 200 млн лет

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27 декабря, 2021. Понедельник 14:28
Исследователи предсказывают появление «Гималаев будущего» через 200 млн лет

Палеогеографы из Голландии, работающие в Утрехтском университете, использовали инновационные научные инструменты для того, чтобы предсказать облик нашей планеты через 200 млн лет. Эксперты высказывают мнение, что за такой период на Земле появятся "Гималаи будущего". 

Исследователи предсказывают появление «Гималаев будущего» через 200 млн лет
Наука

Палеогеография — это наука о том, каким был облик планеты в далеком прошлом. Палеогеографы, соответственно, занимаются реконструкцией пропавших геологических структур — суперконтинентов, горных цепей, островов, и так далее. При этом, способы, используемы в данной науке, дают возможность исследовать не только прошлое земного шара, но и его будущее, чем и пользуются специалисты.

Как заметил ученый Дауве ван Хинсберген, вопрос о том, что случится с земными горными цепями через 200 млн лет, был на поверхности — сами по себе инструменты и способы, применяемые в палеогеографии, натолкнули экспертов на такие выводы. Через 200 миллионов лет, как выяснили палеогеографы, на нашей планете появятся "новые Гималаи".

 

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