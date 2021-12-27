Исследователи предсказывают появление «Гималаев будущего» через 200 млн лет

Палеогеографы из Голландии, работающие в Утрехтском университете, использовали инновационные научные инструменты для того, чтобы предсказать облик нашей планеты через 200 млн лет. Эксперты высказывают мнение, что за такой период на Земле появятся "Гималаи будущего".

Палеогеография — это наука о том, каким был облик планеты в далеком прошлом. Палеогеографы, соответственно, занимаются реконструкцией пропавших геологических структур — суперконтинентов, горных цепей, островов, и так далее. При этом, способы, используемы в данной науке, дают возможность исследовать не только прошлое земного шара, но и его будущее, чем и пользуются специалисты.

Как заметил ученый Дауве ван Хинсберген, вопрос о том, что случится с земными горными цепями через 200 млн лет, был на поверхности — сами по себе инструменты и способы, применяемые в палеогеографии, натолкнули экспертов на такие выводы. Через 200 миллионов лет, как выяснили палеогеографы, на нашей планете появятся "новые Гималаи".