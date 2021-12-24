ЗАМАНА - Древнейшее генеалогическое древо возрастом 5700 лет обнаружено в гробнице в Англии

Древнейшее генеалогическое древо возрастом 5700 лет обнаружено в гробнице в Англии

Автор
24 декабря, 2021. Пятница 09:24
Древнейшее генеалогическое древо возрастом 5700 лет обнаружено в гробнице в Англии

Древнейшее генеалогическое древо за всю историю было найдено в гробнице в Котсуолдсе на юго-западе Англии.

Древнейшее генеалогическое древо возрастом 5700 лет обнаружено в гробнице в Англии
Наука

Эксперты археологии исследовали массовое захоронение времен неолита и выявили, что там покоились 35 человек. Они изучили геномы тел и обнаружили, что 27 человек находились в близких родственных связях.

Все эти родственники происходили от одного мужчины и ещё четырех женщин. Подробная статья на эту тему была опубликована в издании Nature. Исследование захоронения осуществлялось под руководством Гарвардского университета.

Выяснилось, что людей хоронили по степени родства от отцовской линии. Где-то вместо отца выступал отчим, а для женщин важнее было происхождение супруга.

 

Прочитано 31 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top