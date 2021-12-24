Древнейшее генеалогическое древо возрастом 5700 лет обнаружено в гробнице в Англии

Древнейшее генеалогическое древо за всю историю было найдено в гробнице в Котсуолдсе на юго-западе Англии.

Эксперты археологии исследовали массовое захоронение времен неолита и выявили, что там покоились 35 человек. Они изучили геномы тел и обнаружили, что 27 человек находились в близких родственных связях.

Все эти родственники происходили от одного мужчины и ещё четырех женщин. Подробная статья на эту тему была опубликована в издании Nature. Исследование захоронения осуществлялось под руководством Гарвардского университета.

Выяснилось, что людей хоронили по степени родства от отцовской линии. Где-то вместо отца выступал отчим, а для женщин важнее было происхождение супруга.