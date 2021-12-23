ЗАМАНА - В воздухе у вершин Пиренеев экологи Британии и Франции выявили частицы микропластика

В воздухе у вершин Пиренеев экологи Британии и Франции выявили частицы микропластика

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23 декабря, 2021. Четверг 11:47
В воздухе у вершин Пиренеев экологи Британии и Франции выявили частицы микропластика

Экологи выявили, что в воздухе на вершинах Пиренеев довольно большое число частиц микропластика. То есть ветра разносят такие загрязнители по всей планете, заявляют специалисты в научном издании Nature Communications.

В воздухе у вершин Пиренеев экологи Британии и Франции выявили частицы микропластика
Наука

 "Мы зафиксировали большое количество частиц микропластика в чистом горном воздухе рядом с обсерваторией Пик-дю-Миди, возведенной на вершине горы Миди-де-Бигорр во французской части Пиренейских гор. Это говорит о том, что микропластик способен свободно распространяться потоками воздуха в тропосфере на очень значительные расстояния и высоты", — отмечают исследователи. За прошедшие десятилетия эксперты нашли гигантские числа частиц пластикового мусора и микропластика не только в мелких и средних водоемах, но и во многих удаленных участках Мирового океана, в котором появились огромные "мусорные пятна". В дополнение к этому, частицы пластика были недавно обнаружены даже на дне Марианской впадины и на вершине Эвереста.

 

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