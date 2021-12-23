В воздухе у вершин Пиренеев экологи Британии и Франции выявили частицы микропластика

"Мы зафиксировали большое количество частиц микропластика в чистом горном воздухе рядом с обсерваторией Пик-дю-Миди, возведенной на вершине горы Миди-де-Бигорр во французской части Пиренейских гор. Это говорит о том, что микропластик способен свободно распространяться потоками воздуха в тропосфере на очень значительные расстояния и высоты", — отмечают исследователи. За прошедшие десятилетия эксперты нашли гигантские числа частиц пластикового мусора и микропластика не только в мелких и средних водоемах, но и во многих удаленных участках Мирового океана, в котором появились огромные "мусорные пятна". В дополнение к этому, частицы пластика были недавно обнаружены даже на дне Марианской впадины и на вершине Эвереста.