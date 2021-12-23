ЗАМАНА - Sky News заявляют, что в атмосфере Венеры может оказаться биологическая жизнь

Sky News заявляют, что в атмосфере Венеры может оказаться биологическая жизнь

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23 декабря, 2021. Четверг 09:09
Sky News заявляют, что в атмосфере Венеры может оказаться биологическая жизнь

Планета Венера не самое лучшее место для живых существ: высокая температура, давление, дожди из серной кислоты - все эти факторы не очень положительно влияют на возможность появления хотя бы самых простых видов микроорганизмов.

Sky News заявляют, что в атмосфере Венеры может оказаться биологическая жизнь
Наука

При этом долгое время ходят мнения, что облака, находящиеся на высоте 45-60 км над поверхностью планеты, потенциально подходят для жизни микробов. Новое исследование международной команды исследователей приводит дополнительные подтверждения этой гипотезе.

В прошлом эксперты связывали газ фосфат, найденный на Венере, с жизнью аэробных микробов. Но в будущем наличие газа было объяснено серной кислотой. В этот раз специалисты заинтересовались наличием аммиака на планете.

Как они заявляют, аммиак не может взяться на планете из неоткуда, а также по причине естественных химических процессов, осуществляющихся на Венере. Они считают, что аммиак производится микроорганизмами, обитающими в венерианских облаках.

Чтобы доказать это, исследователи создали целую цепочку химических реакций, в процессе которых появляется аммиак. Они пришли к выводу, что аммиак производится в результате биологической жизнедеятельности микробов.

 

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